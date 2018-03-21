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Красноярский маньяк убил возлюбленную и сварил ее сердце

Фото: GLOBAL LOOK press/Jake Warga
Ссора красноярских влюбленных превратилась в пир каннибалов. Мужчина убил подругу, а потом вырезал ее сердце и сварил в кастрюле.
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Житель красноярского района Энергетиков вызвал скорую помощь, предварительно изранив себя ножом. Но ввести в заблуждение полицию, прибывшую на место преступления 20 марта, ему не удалось.

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Курганского "каннибала" выкрали ради шоу на Первом канале

Стражи порядка восстановили картину произошедшего. 35-летний мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, поссорился с 27-летней подругой и нанес ей несколько ударов ножом.

"После этого он вскрыл грудную клетку погибшей, извлек левое легкое и сердце, затем начал варить сердце в кастрюле. В 15:00 этого же дня он вызвал бригаду скорой медицинской помощи, до прибытия которой причинил себе ножевое ранение грудной клетки", – приводит сообщение пресс-службы интернет-издание Newslab.ru.

Раненый вел себя агрессивно – его задержали совместными усилиями полиции и врачей. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Раньше у него уже были проблемы с законом. Как сообщается, преступник в тяжелом состоянии находится на лечении в больнице Красноярска.

Ранее Dni.Ru рассказывали историю курганского "каннибала" Анатолия Ежкова. Он попал в поле зрения журналистов после того, как стало известно о его злодеяниях. Выяснилось, что мужчина жестоко избил и искусал 41-летнюю подругу. 

Свою жертву злоумышленник мучил на протяжении четырех часов. У пострадавшей были обнаружены многочисленные укусы по всему телу и лицу. Женщина рассказала, что мучитель пытался задушить ее, однако руки "скользили из-за крови". Экспертиза установила, что в момент нападения на любовницу мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Автор: Андрей Евлампиев21 марта 2018, 09:40

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