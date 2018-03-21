Российская школьница ранила семерых одноклассников из пистолета

В одной из школ города Шадринска Курганской области девочка-подросток расстреляла одноклассников из пневматического пистолета. Детям оказана медицинская помощь. По счастливой случайности серьезных ранений удалось избежать.

13-летняя девочка принесла стрелковое оружие из дома. Как уточнила руководитель пресс-службы областного управления МВД Елена Радаева, после конфликта с другим учеником школьница достала "пневмат" из рюкзака и открыла огонь.

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Пока известно о семерых пострадавших, которые отделались синяками и ссадинами. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в случившемся, сообщает телеканал "360".

Нападения детей друг на друга в российских школах перестают быть редкостью. В конце прошлого года в подмосковной Ивантеевке девятиклассник заявился на урок, вооруженный травматическим ружьем, дымовыми шашками и ножом. Тесаком он раскроил голову учительнице, от дыма и выстрелов из "травмата" пострадали трое учеников.

Позже выяснилось, что школьник планировал нападение больше года, о чем открыто писал на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Его кумирами были подростки из США, устроившие бойню в учебном заведении Columbine.





В Москве охранник одной из школ задержал ученика с опасным грузом. Школьник пытался пронести в учебное заведение несколько ножей и бензин для зажигалки – видимо, чтобы спрятать в тайнике в ожидании дня икс. Примечательно, что и у юного "мясника" из Улан-Удэ нашелся в школе схрон, где он держал бутылку с "коктейлем Молотова".