Три десятка школьников отравились при распылении баллончика с газом под Москвой

В Волоколамске неизвестный распылил газовый баллончик в школе. В результате инцидента пострадали почти 40 детей, передает "Интерфакс".

По предварительным данным, 23 ребенка были госпитализированы, еще 16 помощь оказана на месте. Всем пострадавшим поставлен диагноз "отравление газом раздражающего действия". Баллончик пока не найден.