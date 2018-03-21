В Подмосковье произошел крупный пожар

В городском округе Щелково днем 21 марта вспыхнул пожар. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров.
Очевидцы сняли происходящее на видео. Информации о пострадавших нет. Возгорание удалось локализовать.
На месте пожара работают сотрудники экстренных служб, сообщили в региональном управлении МЧС. Видео публикует Пятый канал.
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