Под Белгородом героически погиб офицер

В Белгородской области во время занятий по метанию боевых гранат погиб офицер. Он спас рассеянного солдата, который выронил снаряд.

Офицер накрыл собой гранату. Медики пытались оказать пострадавшему помощь, но спасти его не удалось, передает "Интерфакс". "За совершение геройского поступка и спасение жизни подчиненного погибший офицер представлен командованием к государственной награде", – сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

