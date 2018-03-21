Главу Подмосковья погнали с криками "Позор!" из-за отравления детей
Глава региона приехал навестить местных школьников, которых госпитализировали после массового отравления сероводородом. Местные жители устроили стихийный митинг и ждали, что Воробьев выступит с речью.
Губернатор, похоже, решил обойтись без публичных выступлений и начал продвигаться к выходу с территории больницы. Тогда толпа освистала политика, фактически взяв в кольцо.
Некоторые активисты начали закидывать Воробьева снежками. Ему удалось выбраться из импровизированного оцепления под конвоем полицейских. Видео потасовки публикует РЕН ТВ.
Досталось и главе Волоколамского муниципального района Евгению Гаврилову. Он получил по лицу от одного из митингующих. Информации о задержаниях во время акции протеста нет.
Напомним, причиной массового отравления называют выброс газа на мусорном полигоне "Ядрово". В результате случившегося в больницах оказались десятки человек.
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