Под Тверью пассажирский поезд сошел с рельсов

Колесная пара локомотива пассажирского поезда Санкт-Петербург – Белгород сошла с рельсов в Тверской области, пишет "Газета.ru". В результате инцидента никто не пострадал.
Железнодорожное полотно повреждений не получило. Поезда не задерживаются и следуют по второму пути. Ситуация находится на контроле регионального управления МЧС.
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