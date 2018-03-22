Бандиты в масках ограбили аптеку под Москвой

В аптеку на Инициативной улице в Люберцах ворвались двое неизвестных в медицинских масках. Они проникли в подсобку и забрали из кассы деньги, после чего связали фармацевту руки веревкой, сорвали с нее золотые украшения и скрылись.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские вычислили злоумышленников. Ими оказались неоднократно судимые мужчины 25 и 28 лет, сообщает издание "Подмосковье сегодня". Примечательно, что один из них ранее совершил такое же преступление по тому же адресу. Подозреваемые были задержаны по месту проживания в деревне Марусино.