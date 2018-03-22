Спасение кошки после двух дней в ловушке попало на видео

Сотрудники дагестанского управления МЧС спасли кошку, которая на протяжении двух дней просидела на столбе в Дербенте. Запись операции опубликовал телеканал "360". Животное по неустановленной причине забралось наверх, однако самостоятельно спуститься уже не смогло. Местные жители обратились к специалистам, чтобы вызволить кошку из этой ловушки.