В Петербурге в канаве нашли труп опрятной женщины

В канаве в Удельном парке на севере Санкт-Петербурга было обнаружено тело 45-летней местной жительницы, передает Пятый канал. Страшную находку сделал гражданин Киргизии – он обратил внимание на ворох одежды, который при ближайшем рассмотрении оказался замерзшим трупом.

Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Женщина была опрятно одета, а все личные вещи остались при ней. Причину смерти установит медицинская экспертиза. Выясняются обстоятельства произошедшего.