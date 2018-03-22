Россиянин превратил уборщицу в секс-рабыню
Договор об уборке дома за плату стал для женщины пропуском в ад. Житель Люберецкого района заключил соглашение со своей знакомой – однако, когда работа была выполнена, не отпустил ее, а превратил в секс-рабыню.
Все произошло в подмосковном поселке Малаховка. Как сообщили в Следственном комитете, 34-летний мужчина удерживал 30-летнюю женщину против ее воли в частном доме и подвергал сексуальному насилию. Это продолжалось с 12 февраля по 19 марта . В конце концов потерпевшей удалось позвонить в службу помощи "112" и сообщить о преступлении.
Подозреваемого задержали, на допросе он во всем признался. Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном лишении свободы и изнасиловании, сообщает "Российская газета".
Миссис Россия 2017 пыталась продать в рабство человека...https://t.co/DXmYMaM6be#миссис#россия#рабство pic.twitter.com/cdP2e67YEW— ДвижениеАльтернатива (@AlternativaRus) 6 марта 2018 г.
Как писали Dni.Ru, правоохранительные органы Германии вызволили из плена ребенка, который на протяжении шести месяцев жил в шкафу. Все это время девочка подвергалась сексуальному насилию со стороны родителей, при этом официально числилась без вести пропавшей.
В спасении 13-летнего подростка участвовали офицеры элитного полицейского подразделения SEK. Отряд, который обычно проводил операции с заложниками и террористами, выломал дверь злополучной квартиры, чтобы освободить жертву.
По сообщениям полиции, девочку большую часть времени держали в закрытом шкафу, подвергая сексуальному насилию. Чтобы запутать следствие, подозреваемые написали записку от имени дочери: "Дорогие мама и папа, я ушла из дома, потому что больше не могу тут находиться".
При аресте семейной пары были изъяты компьютеры и оборудование для записи видео. Полученные материалы изучают следователи.
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