Россиянин превратил уборщицу в секс-рабыню

В сексуальное рабство попала нанятая жителем Подмосковья для уборки дома женщина. Мужчина на протяжении месяца заставлял свою знакомую оказывать ему услуги интимного характера.

Договор об уборке дома за плату стал для женщины пропуском в ад. Житель Люберецкого района заключил соглашение со своей знакомой – однако, когда работа была выполнена, не отпустил ее, а превратил в секс-рабыню.

Все произошло в подмосковном поселке Малаховка. Как сообщили в Следственном комитете, 34-летний мужчина удерживал 30-летнюю женщину против ее воли в частном доме и подвергал сексуальному насилию. Это продолжалось с 12 февраля по 19 марта . В конце концов потерпевшей удалось позвонить в службу помощи "112" и сообщить о преступлении.

Подозреваемого задержали, на допросе он во всем признался. Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном лишении свободы и изнасиловании, сообщает "Российская газета".

Как писали Dni.Ru, правоохранительные органы Германии вызволили из плена ребенка, который на протяжении шести месяцев жил в шкафу. Все это время девочка подвергалась сексуальному насилию со стороны родителей, при этом официально числилась без вести пропавшей.

В спасении 13-летнего подростка участвовали офицеры элитного полицейского подразделения SEK. Отряд, который обычно проводил операции с заложниками и террористами, выломал дверь злополучной квартиры, чтобы освободить жертву.

По сообщениям полиции, девочку большую часть времени держали в закрытом шкафу, подвергая сексуальному насилию. Чтобы запутать следствие, подозреваемые написали записку от имени дочери: "Дорогие мама и папа, я ушла из дома, потому что больше не могу тут находиться".

При аресте семейной пары были изъяты компьютеры и оборудование для записи видео. Полученные материалы изучают следователи.