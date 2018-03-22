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Россиянин превратил уборщицу в секс-рабыню

Фото: pixabay.com
В сексуальное рабство попала нанятая жителем Подмосковья для уборки дома женщина. Мужчина на протяжении месяца заставлял свою знакомую оказывать ему услуги интимного характера.
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Договор об уборке дома за плату стал для женщины пропуском в ад. Житель Люберецкого района заключил соглашение со своей знакомой – однако, когда работа была выполнена, не отпустил ее, а превратил в секс-рабыню.

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Под Москвой женщины продавали секс-рабыню

Все произошло в подмосковном поселке Малаховка. Как сообщили в Следственном комитете, 34-летний мужчина удерживал 30-летнюю женщину против ее воли в частном доме и подвергал сексуальному насилию. Это продолжалось  с 12 февраля по 19 марта . В конце концов потерпевшей удалось позвонить в службу помощи "112" и сообщить о преступлении.

Подозреваемого задержали, на допросе он во всем признался. Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном лишении свободы и изнасиловании, сообщает "Российская газета".

Как писали Dni.Ru, правоохранительные органы Германии вызволили из плена ребенка, который на протяжении шести месяцев жил в шкафу. Все это время девочка подвергалась сексуальному насилию со стороны родителей, при этом официально числилась без вести пропавшей. 

В спасении 13-летнего подростка участвовали офицеры элитного полицейского подразделения SEK. Отряд, который обычно проводил операции с заложниками и террористами, выломал дверь злополучной квартиры, чтобы освободить жертву. 

По сообщениям полиции, девочку большую часть времени держали в закрытом шкафу, подвергая сексуальному насилию. Чтобы запутать следствие, подозреваемые написали записку от имени дочери: "Дорогие мама и папа, я ушла из дома, потому что больше не могу тут находиться".

При аресте семейной пары были изъяты компьютеры и оборудование для записи видео. Полученные материалы изучают следователи.

Автор: Андрей Евлампиев22 марта 2018, 14:27

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