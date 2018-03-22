Озверевшие школьники до полусмерти избили мальчика в Покрове
На шокирующей своей жестокостью видеозаписи девятиклассники ногами избивают мальчика, который просит ребят прекратить издевательства, что еще больше раззадоривает хулиганов. За кадром можно услышать голос девушки, которая, предположительно, и является оператором ролика, сообщает "Пятый канал". Судя по диалогу, который можно разобрать среди потока матерных слов, жертва сболтнула что-то лишнее. "Я правда такого не говорил, могу хоть чем поклясться! Я сейчас сдохну!" – выкрикивает мальчик, однако это не облегчило его участи. В ответ он получил лишь: "Я б тебя вообще убил!".
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