Жертве мужа-садиста сделали руки робота

Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, пережившая жуткое нападение мужа-ревнивца Дмитрия, вернулась в Россию из Германии. Там девушка проходила протезирование отрубленных супругом кистей рук.

Почти месяц Рита вместе мамой Инной Владимировной провели в немецком городке Дудерштадт, где находится ортопедическая фабрика и специализированная клиника. Специалисты каждый день проводили примерки протезов и даже помогли Рите разрабатывать левую руку, часть которой медикам все же удалось спасти.

По словам Инны Шейкиной, изначально они выбирали разные варианты протеза. "Есть современная и очень функциональная модель "Бибионика". Она позволяет даже за компьютером работать. Но при этом очень хрупкая и часто ломается. Когда врачи узнали, что у Риты двое маленьких детей, они порекомендовали делать два протеза. Функциональный, "Бибионику", сделать, на выход и для каких-то тонких работ. А для повседневной жизни, для домашней работы – более простой и крепкий протез, на котором работают только большой и указательный пальцы", – цитирует женщину сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Александр Мясников (@alexander_myasnikov1) 12 Дек 2017 в 1:32 PST

И вот, наконец-то, девушка вернулась домой. "Огромное спасибо всем, кто помог мне приспособиться к новой жизни! Хотя, это только начало пути, к протезам нужно привыкнуть и научиться ими управлять", – сообщила девушка.

У Риты – два сына-дошкольника. К тому, как будет выглядеть их мама, детей начали готовить заранее. Мальчишкам объяснили, что "у мамы будут руки, как у робота".

Дома в Серпухове Грачева пробудет недолго. Через несколько дней она отправится в Санкт-Петербург на реабилитационный курс.



Напомним, ужасающий инцидент произошел в подмосковном Серпухове 11 декабря. Мужчина вывез свою жену в близлежащую лесополосу и начал пытать ее, обвиняя в измене. Сначала он раздробил супруге пальцы, а после топором отрубил кисти.

Пострадавшая была госпитализирована – муж самостоятельно доставил женщину в больницу, рассказал врачам, где находятся отрубленные конечности, и сдался властям. Врачи сумели пришить левую руку, из правой пришлось сформировать культю. В браке супруге прожили пять лет, у них двое детей трех и четырех лет.

Мужа-садиста заключили под стражу, свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".