Последствия жуткой аварии с автобусом под Псковом попали на видео

В Струго-Красненском районе Псковской области следовавший из белорусского города Гродно в Санкт-Петербург автобус перевернулся после столкновения с ВАЗ-2107. Очевидцы сняли на видео первые минуты после жуткого ДТП. Запись опубликовал телеканал "360".

Сообщается о нескольких пострадавших, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Свидетели предположили, что серьезно пострадал водитель легковушки, которого зажало в салоне. "С детьми все в порядке – пока ждут помощи, греются в салоне автомобиля, который остановился чтобы помочь", – отметила одна из очевидцев.