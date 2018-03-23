Должник устроил погром в собственной квартире на глазах у приставов

Судебные приставы стали свидетелями необычной попытки скрыться от уплаты долгов по алиментам, когда посетили жителя Кургана. Увидев на пороге работников ФССП, мужчина бросился на кухню и запер дверь. По всей видимости, он хотел подпереть ее для надежности своим телом, однако та не выдержала и выпала в коридор.

Учиненный погром не остановил мужчину – он заперся от незваных гостей в туалете, передает Ura.ru. Из своего укрытия должник дозвонился матери, которая вызвала полицию. После прибытия сотрудников правоохранительных органов он вышел и был доставлен в службу судебных приставов. За злостное уклонение от уплаты алиментов в отношении мужчины возбудили уголовное дело.