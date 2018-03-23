В Петербурге пьяный водитель подрался с отзывчивой компанией

В ночь на 23 марта несколько жителей Санкт-Петербурга увидели автомобиль BMW, врезавшийся в бордюр на Плесецкой улице в Приморском районе города. "Хотели помочь – вытолкнули. Оказалось, что водитель и пассажир находятся в нетрезвом состоянии", – цитирует телеканал "360" очевидца по имени Хасан. "Устроили погоню. Догнали, вытащили из машины. Начали распускать руки, мы – в ответ", – добавил он.

Молодой человек поделился роликом, снятым на месте происшествия. На записи видно, что лицо у водителя BMW в крови. Стало это итогом наезда на бордюр или он получил повреждения, выясняя отношения с отзывчивой компанией, не уточняется. Сотрудники ГИБДД увезли молодого человека на медицинское освидетельствование.