Налетчик с банкой кислоты ограбил офис микрозаймов

В Уфе мужчина напал на офис микрофинансирования. Злоумышленник угрожал сотрудникам организации банкой с какой-то жидкостью, утверждая, что внутри кислота, передает ToDay News Ufa.
Грабитель потребовал выдать ему наличные. Однако в кассе было всего 500 рублей. Тогда налетчик забрал у операциониста мобильный телефон и ноутбук, а банку с жидкостью перед уходом оставил на столе.
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