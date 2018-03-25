В Подмосковье возбудили дело после смерти младенца

Сотрудники управления Следственного комитета по Московской области расследуют смерть младенца. По предварительным данным, ребенок скончался от бронхиальной пневмонии.
Мать малыша целые сутки не сообщала о его смерти. Вместо того, чтобы вызвать скорую помощь и полицию, женщина распивала спиртные напитки с гостями, отметили в пресс-службе ведомства. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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