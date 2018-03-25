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Ребенок с зажигалкой спалил ТЦ в Кемерово

Фото: Данил Айкин/ТАСС
Установлен очаг возгорания в торговом центре в Кемерово. Пожар начался в батутной комнате.

Продолжение: Число жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня" возросло до 35
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"Предварительная версия – что у кого-то из ребятишек была зажигалка, предварительная версия – в этой батутной комнате воспламенение началось с поролона в батутном бассейне, который вспыхнул, как порох", – заявил вице-губернатор области Владимир Чернов.

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Правоохранители ведут опросы собственников здания, которые были во время пожара в торговом центре. "У нас куча вопросов сейчас, и у нас, и у следствия, которые мы обращаем ко всем людям, кто здесь был. Почему "сигналка" не сработала? Почему система оповещения не сработала?", – отметил Чернов.

Между тем, сотрудники МЧС сообщили родственникам пропавших без вести, что пока не могут добраться до кинозалов, так как там от температуры начали "складываться конструкции", передает "Интерфакс".

Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово произошел в воскресенье 25 марта. По предварительным данным, в результате ЧП погибли пять человек – три женщины, ребенок и мужчина. За медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализированы.

Автор: Алёна Нестерова25 марта 2018, 22:23
ФОТОРЕПОРТАЖ

Заживо сгорели дети: трагедия в Кемерово

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