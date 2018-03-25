В Кемерово найдены 40 тел: в сгоревшем здании ищут еще 30 человек

Число жертв пожара в Кемерово возросло до 40 человек. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в штабе на месте ЧС, еще в сгоревшем здании торгового центра остаются порядка 30 человек. "Вероятность выжить у них при таком пожаре крайне мала. Однако спасатели делают все возможное, чтобы как можно скорее разблокировать помещения, где потенциально могут оставаться пострадавшие", – отметил собеседник агентства.