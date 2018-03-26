На четвертом этаже ТЦ в Кемерово нашли всех погибших

Согласно последним данным, тела всех погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" на четвертом этаже были обнаружены в ходе поисковой операции, передает "Эхо Москвы". При этом число жертв не сообщается. Отметим, по другим данным в отдельные помещения ТЦ по-прежнему нет доступа, десятки людей числятся пропавшими без вести.