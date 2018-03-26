В деле о катастрофе в Кемерово всплыл таинственный миллиардер

Обстоятельства и причины трагедии в Кемерово выяснятся на допросе формального владельца ТЦ Надежды Судденок. Существует версия, что реальный хозяин "Зимней вишни" – предприниматель-миллиардер Денис Штенгелов.

"Есть информация, что, возможно, деньги за аренду помещений уходили ему (бизнесмену – Прим. ред.), и он ничего не вкладывал в безопасность ТРЦ", – пишет Life.ru. Такое предположение возникло во время расследования обстоятельств трагедии в "Зимней вишне".

Следователи намерены задержать владельца "Зимней вишни" в рамках трех уголовных дел, возбужденных после трагедии. По всей видимости, управляет сгоревшим ТРК Надежда Судденок. Суд 26 марта примет решение об избрании для нее меры пресечения. Учитывая большое число жертв пожара, ей грозит арест и отправка в СИЗО.

Сложность в том, что с 2013 года торговый центр сменил нескольких собственников. По информации Life.ru, нынешняя владелица выкупила ТРК в 2016-м у предпринимательницы Валентины Фазуяновой. В свою очередь та в 2014-м приобрела его у основательницы "Зимней вишни" Ираиды Вишневской. По некоторым данным, реальной владелицей ТЦ продолжала оставаться Вишневская.

Судя по оборотам "Зимней вишни", она является управляющей компанией, которая занимается в ТРЦ хозяйством и уборкой. Как пишет Life.ru, следователи решили, что конечным владельцем комплекса может оказаться совсем другой человек – долларовый миллиардер, основатель одного из крупнейших в России пищевого холдинга "КДВ групп" Денис Штенгелов. "Юридическая связь между ООО "Зимняя вишня Кемерово" и "КДВ групп" не прослеживается, однако на сайте ТРК в разделе "отдел аренды" указаны контакты некой Юлии Новоселовой, адрес ее электронной почты совпадает с корпоративной электронной почтой "КДВ групп", – утверждают журналисты.

В прошлом году агентство Bloomberg оценило состояние Штенгелова в миллиард долларов. Предприниматель с оценкой не согласился, заявив, что у него таких денег нет. Он предпочитает держаться в тени. Свою карьеру в 1990-х начинал с оптовой торговли семечками.

Штенгелов живет в Томске. Однако, по данным местных СМИ, семью перевез в Австралию, где он владеет спорткомплексом, гольф-центром и теннисной академией. Австралийскими бизнес-активами управляет, как утверждается, сестра бизнесмена Юлия Штенгелова.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. Он начался на верхнем этаже здания, площадь возгорания составила почти 1,5 тысячи квадратных метров, обрушилась кровля.

Подтверждена гибель 53 человек, в том числе девятерых детей. Пострадали 45 человек. Десятки людей, в том числе более 40 детей, считаются пропавшими без вести.