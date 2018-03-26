Бестолковые охранники ТЦ в Кемерово не выпускали детей из огня
Очевидица трагедии в кемеровском ТЦ рассказала, что во время происшествия охранники центра запутали выбиравшихся из огня людей своими указаниями и тем самым обрекли детей на гибель, передает РИА Новости. "Дочь моя была там с подружкой. Они решили пойти играть на четвертый этаж в автоматы. Зашли, начали подниматься, там их встретил огонь, дым, пожар – они начали убегать. Их не пропускали охранники", – сказала мать пострадавшей Валентина Клопенко.
"Я спрашиваю: "Кто вас не пропускает?" Они отвечают: "Охранники, дядьки в форме". Говорили: "Идете по другой лестнице, в другую сторону". Девочки побежали по другой лестнице, их и там встретили охранники, закрыли проход: "Идите по другой лестнице". Они к другой лестнице, тоже не пропускают. Детей давили! Там такая паника была…" – уточнила женщина.
В Росгвардии заявили, что оценят действия охраны. Итоги проверки направят в следственные органы.
Напомним, что пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово начался 25 марта. По последним данным, в результате происшествия погибли 53 человека, около 50 пострадали, более десяти числятся пропавшими без вести.
Как сообщает следствие, уже задержаны и допрошены 25 человек, в том числе директор ТЦ, а также арендатор помещения, в котором, предположительно, возник пожар. Главная подозреваемая Надежда Судденок, по некоторым данным, во время задержания отдыхала дома. Позже сын опроверг ее вину.
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