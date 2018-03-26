Бестолковые охранники ТЦ в Кемерово не выпускали детей из огня

Охранники торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерово шокировали безалаберностью. Они не давали детям, оказавшимся в игровой на четвертом этаже, спускаться и перекрыли им проходы по лестницам.

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