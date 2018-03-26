Появилось описание спаливших ТЦ "Зимняя вишня" подростков
Четвертый этаж торгового центра "Зимняя вишня" в последнее время стал местом встреч "асоциальных" подростков. Сотрудники охраны с ними не справлялись, администрация планировала менять охранное предприятие с 1 апреля 2018 года, сообщает издание "Сибдепо".
"Мне достоверно известно, что сотрудник ТРК увидел, как парни подожгли поролон. Он попытался потушить огонь, но пламя расползлось почти моментально. Причем эти подростки как раз спаслись – сотрудник их вывел. И он давал показания сотрудникам СК, описал как эти парни выглядят", – рассказал собеседник издания.
Сотрудники не подтвердили информацию о том, что двери в кинозалы были заперты снаружи. По их словам, контролеры успели пройти, открыть их и сообщить о пожаре. В то же время они признали, что пожарная сигнализация не работала.
Dni.Ru сообщали, что предварительные причины возгорания в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" озвучила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Предположительно, пожар произошел из-за неисправности электросети.
"Наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра. Они могли не выдержать повышенной нагрузки и, возможно, не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения", – заявила представитель ведомства. Известно, что "Зимнюю вишню" закрывали на несколько дней из-за неполадок в системе электроснабжения. Расследование трагедии продолжается.
Данные о том, что в 2016 году пожарный надзор проводил проверку в торгово‐развлекательном центре "Зимняя вишня", оказались достоверными. Документ, подтверждающий это, оказался в распоряжении телеканала"360".
Органом контроля, проводившим проверку, значится ГУ МЧС России по Кемеровской области. В акте от 7 июня 2016 года отмечается, что нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено. Однако в МЧС телеканалу сообщили, что "Зимнюю вишню" в этот год не проверяли – в отношении объекта малого бизнеса, которым признан ТЦ, действовали надзорные каникулы.
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