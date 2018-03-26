Сказочная халатность: в "Зимней вишне" главным по безопасности назначили повара

Задержанный по уголовному делу о пожаре в "Зимней вишне" Александр Никитин отвечал за систему пожарной безопасности и сигнализацию в ТЦ. У работника нет профильного образования, и он никогда не работал с подобного рода техникой.

прочитано 3243 раза