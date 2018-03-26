Охранник отключил сигнализацию после начала пожара в Кемерово

Руководитель Следственного комитета Росси отчитался о продвижении в уголовном деле, которое было возбуждено по факту крупного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Правоохранители нашли пятого подозреваемого.
По данным следствия, один из охранников отключил сигнализацию во время возгорания. "Окончательные выводы о причинах пожара и виновных в трагедии будут сделаны по итогам проведения следственных и процессуальных действий и судебных экспертиз", – заявила представитель СК Светлана Петренко.
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