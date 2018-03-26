При пожаре под Вологдой погибли люди

В ночь на 25 марта в одноэтажном деревянном доме в деревне Кузнечиха в Вологодской области случился пожар, передает Flashnord. Площадь возгорания составила 140 квадратных метров. Огонь полностью уничтожил строение. На месте пожара были обнаружены тела хозяйки дома 1941 года рождения и ее родственницы 1966 года рождения. Причины произошедшего устанавливаются.
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