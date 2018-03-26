17-летний герой вытащил из огня троих парализованных детей

Стало известно о бесстрашном юноше, который рисковал собственной жизнью, чтобы спасти из охваченного огнем здания ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово ребят. Парень уже спустился с четвертого этажа на третий, когда услышал крики женщины, что ее детям нужна помощь.

Воспитанник кадетского корпуса МЧС рассказал подробности произошедшего. В тот злополучный момент юноша находился в зале кинотеатра.

"Никакой сирены, ничего не было. Взрывов тоже я не слышал. Просто в зал забежала сотрудница кинотеатра и сказала всем уходить, потому что пожар. Мы все вышли через пожарный выход. Мой сеанс был в третьем зале, но когда по пожарному проходу мы шли мимо двери, ведущей во второй зал, я еще обратил внимание, что оттуда почему-то никто не выходит. Были люди за дверью или нет, я не успел понять", – приводит слова парня сайт "Комсомольская правда".

По его словам, на третьем этаже дыма было гораздо больше. "Там все было практически черным-черно. Нам всем говорили спускаться, но какая-то женщина плакала и кричала, что никуда не пойдет, потому что у нее там остались дети. Я подошел к ней, спросил, где они. Она была просто не в себе от ужаса, махнула рукой в какую-то сторону, я туда и пошел", - поделился кемеровчанин.

Ему не сразу удалось найти ребятишек. Вдобавок ко всему, они оказались буквально парализованы страхом и не могли самостоятельно покинуть помещение. "Я услышал детские крики. Я пошел на голос и увидел, что в одном из магазинов – или что это было, я в дыму не разглядел – трое малышей забились в угол и плачут. В темноте я пошарил рукой и наткнулся на руку. Это был мальчик лет 11, как я потом уже увидел. Так же, на ощупь, еще взял за шиворот двух девочек и потащил к выходу", – рассказал юный герой. Всех троих он передал матери.

"Моя одежда – кадетский бушлат со всеми документами – так и осталась в гардеробе кинозала на четвертом этаже. Через полчаса за мной приехали родители. Сейчас я дома, все в порядке", – заключил парень.

Как писали Dni.Ru, в кемеровской гимназии №17 скорбят о педагоге Татьяне Дарсалии, трагически погибшей в ТЦ "Зимняя вишня". По рассказам ее учеников, 25 марта она отправилась с 14-летней дочерью в торговый центр отдохнуть. Женщина спасала из огня школьников, но сама не успела выбраться.

#Кемерово

Кемеровчане выстроились в длинную очередь в пункт для сдачи донорской крови. pic.twitter.com/kBwdkwpFm8 — Станиславский (@stas_stanyslavs) 26 марта 2018 г.

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре начался днем 25 марта. Среди возможных причин ЧП рассматривают в том числе поджог. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. По данным МЧС на 18:00 по местному времени (14:00 мск), из 64 человек, погибших при пожаре, опознаны 17.