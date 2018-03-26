Пошли за своей смертью: как в огне погибли красавицы из Кемерово

Местная жительница Надежда Николаевна Вострикова 25 марта из-за трагедии в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", потеряла почти всю семью. В пожаре умерли ее 23-летняя дочь Алена Сабадаш, 30-летняя невестка Елена Вострикова и трое малолетних внуков.

До последней минуты Надежда Вострикова была на связи с дочерью. По словам женщины, Алена позвонила около 16.00 и прокричала, что в ТЦ отключили свет, они горят. Кемеровчанка, бросив все дела, тут же бросилась на помощь родным.

"Они часто ходили в этот кинотеатр... Пошли в воскресенье за своей смертью… И хоть бы я что почувствовала, что в тот день лучше остаться дома. Ведь раньше обладала подобной интуицией", – цитирует Надежду Николаевну "Московский комсомолец". Женщина рассказала, что Алена успела позвонить перед смертью и отцу. "Сын Игорь утром в понедельник поехал в морг, говорит, ДНК надо делать, никого узнать невозможно", – поделилась горем женщина.

Среди погибших в трагедии и вся семья Бахаевых – 30-летние Вячеслав, Ирина и маленькая дочка. "Ирина успела позвонить нашей маме, сказала, что они задыхаются и не могут выйти. Я поехал на место, все время набирал номера Вячеслава, Ирины, но они был недоступны", – рассказал брат молодой женщины Александр.

Ранее один из жителей Кемерово на условиях анонимности сообщил о том, что родителей детей, погибших при пожаре в торговом центре, не пускают на процедуру опознания без предварительного согласия на подписку о неразглашении. Также он отметил, что правоохранители забирают камеры и мобильные телефоны у жителей прилегающих к ТЦ домов. В свою очередь полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что изучит данную ситуацию и свяжется по этому поводу со Следственным комитетом России (СКР).

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре начался днем 25 марта. Среди возможных причин ЧП рассматривают в том числе поджог. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. По официальным данным, из 64 человек, погибших при пожаре, опознаны 17.