Россия утонула в слезах из-за сгоревших заживо детей
Акции памяти проходят во многих городах страны. Ряд регионов решили объявить траур самостоятельно, передает НСН. О солидарности Екатеринбурга сообщил мэр города Евгений Ройзман. Он заявил, что присоединится к шествию, посвященному памяти жертв трагедии, которое пройдет в полдень. Местные жители принесут на площадь игрушки и цветы.
Траурный день объявлен и в Приморском крае – такое распоряжение подписал врио губернатора Андрей Тарасенко. Все государственные флаги будут приспущены, телерадиокомпаниям и организациям культуры рекомендовано отменить развлекательные программы. В департаменте информационной политики сообщили, что официальные мероприятия, в которых примет участие Тарасенко, будут начинаться с минуты молчания.
По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех храмах Русской православной церкви пройдут заупокойные службы по погибшим при пожаре в торговом центре. "Глубоко опечален известием о трагедии, произошедшей в минувший воскресный день в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Всем сердцем сопереживая жителям области в постигшем их испытании, выражаю искренние соболезнования тем, кого коснулось это страшное несчастье, и молюсь, дабы человеколюбивый Господь по неизреченной своей милости ниспослал благодатное укрепление и утешение скорбящим, даровал скорейшее исцеление раненым", – отметил священнослужитель.
Не остались в стороне и представители отечественного шоу-бизнеса. Переживаниями поделилась певица Анна Седокова. "Я не знаю, как жить дальше. Это я. Я далеко от Кемерово. Я боюсь даже думать, что чувствуют родители. Сегодня мы все ревем. Пытаемся не смотреть видео, но каждую минуту проверяем новости и надеемся, что это все ошибка, что спасутся, что найдут", – написала она в Instagram.
Я не знаю, как жить дальше. Это я. Я далеко от Кемерово. Я боюсь даже думать, что чувствуют родители. Сегодня мы все ревем. Пытаемся не смотреть видео, но каждую минуту проверяем новости и надеемся, что это все ошибка, что спасутся, что найдут. А больше всего я боюсь, что завтра наступит новый день и все забудут. Что завтра из за чьей-то преступной халатности и желания легких денег, другие жизни опять будут под угрозой. Я раньше очень боялась лишний раз спросить, показаться стервой, а нужно было... Где у вас план эвакуации? Где автоматические пожарные сигнализации, которые заливают все водой в случае опасности? Работают ли? Да и как вообще можно строить в 2018 году торговые центры без таких систем? У всех у нас миллион вопросов и мы хотим знать ответы! А больше всего, их хотят знать родители. Мы, представители масс медиа нового поколения, не будем молчать, потому что это и мои дети! Это и мои взрослые! Сегодня #яКемерово и не важно сколько мне лет, где я родилась и кто я. Мы будем задавать вопросы и искать ответы. Писать, возможно для кого-то дурацкие посты, но мы будем делать то, что можем! Каждый из нас! Я давно прочитала одну фразу- «Когда кто-то умирает, он не исчезает. Его становиться просто не видно...». Берегите себя и того, кого вы любите...
Шоумен Гарик Харламов был лаконичен: "Трагедия в Кемерово. Дети. Мои соболезнования".
Потрясен случившимся и Николай Басков. "Полная безответственность, пофигизм и безалаберность приводят к таким ужасным трагедиям! Кемерово! Дети! Глубоко соболезную всем родным и близким", – подчеркнул певец.
Глава Афганистана солидарен со скорбящими россиянами. "Я хотел бы выразить соболезнования присутствующему здесь министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову в связи с трагедией в Кемерово и хотел бы объявить минуту молчания", – заявил Ашраф Гани.
Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Кемерово и возложил цветы к стихийному мемориалу у фасада сгоревшего торгового центра. Он навестил 18-летнего Ивана Заварзина, который при пожаре выпрыгнул с четвертого этажа.
Тем временем на площади Советов в городе проходит масштабная акция памяти. По официальным данным, в ней принимают участие около 300 человек.
Напомним, что пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Огонь вспыхнул на верхнем этаже, где были расположены кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами.
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