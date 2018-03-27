Россия утонула в слезах из-за сгоревших заживо детей

Трагедия, которая произошла в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", потрясла всю страну. Регионы объявляют траур, звезды выражают соболезнования в социальных сетях.

Акции памяти проходят во многих городах страны. Ряд регионов решили объявить траур самостоятельно, передает НСН. О солидарности Екатеринбурга сообщил мэр города Евгений Ройзман. Он заявил, что присоединится к шествию, посвященному памяти жертв трагедии, которое пройдет в полдень. Местные жители принесут на площадь игрушки и цветы.

Траурный день объявлен и в Приморском крае – такое распоряжение подписал врио губернатора Андрей Тарасенко. Все государственные флаги будут приспущены, телерадиокомпаниям и организациям культуры рекомендовано отменить развлекательные программы. В департаменте информационной политики сообщили, что официальные мероприятия, в которых примет участие Тарасенко, будут начинаться с минуты молчания.

По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех храмах Русской православной церкви пройдут заупокойные службы по погибшим при пожаре в торговом центре. "Глубоко опечален известием о трагедии, произошедшей в минувший воскресный день в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Всем сердцем сопереживая жителям области в постигшем их испытании, выражаю искренние соболезнования тем, кого коснулось это страшное несчастье, и молюсь, дабы человеколюбивый Господь по неизреченной своей милости ниспослал благодатное укрепление и утешение скорбящим, даровал скорейшее исцеление раненым", – отметил священнослужитель.

Не остались в стороне и представители отечественного шоу-бизнеса. Переживаниями поделилась певица Анна Седокова. "Я не знаю, как жить дальше. Это я. Я далеко от Кемерово. Я боюсь даже думать, что чувствуют родители. Сегодня мы все ревем. Пытаемся не смотреть видео, но каждую минуту проверяем новости и надеемся, что это все ошибка, что спасутся, что найдут", – написала она в Instagram.

Шоумен Гарик Харламов был лаконичен: "Трагедия в Кемерово. Дети. Мои соболезнования".

Потрясен случившимся и Николай Басков. "Полная безответственность, пофигизм и безалаберность приводят к таким ужасным трагедиям! Кемерово! Дети! Глубоко соболезную всем родным и близким", – подчеркнул певец.

Глава Афганистана солидарен со скорбящими россиянами. "Я хотел бы выразить соболезнования присутствующему здесь министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову в связи с трагедией в Кемерово и хотел бы объявить минуту молчания", – заявил Ашраф Гани.

Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Кемерово и возложил цветы к стихийному мемориалу у фасада сгоревшего торгового центра. Он навестил 18-летнего Ивана Заварзина, который при пожаре выпрыгнул с четвертого этажа.

Тем временем на площади Советов в городе проходит масштабная акция памяти. По официальным данным, в ней принимают участие около 300 человек.

Напомним, что пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Огонь вспыхнул на верхнем этаже, где были расположены кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами.