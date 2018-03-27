Чудом спасшаяся пятиклассница рассказала о погибших при пожаре друзьях
Отметить начало весенних каникул дети решили в Кемерово. В "Зимнюю вишню" они прибыли в сопровождении родителей и классного руководителя. На просмотр мультфильма в кинотеатр взрослые не пошли.
Ученица 5 "А" класса Валерия поехать не смогла - не высохла постиранная куртка. Она рассказала журналистам о друзьях: "Из нашего класса в Кемерово поехали семь человек – шесть девочек и мальчик. Но Семен уехал до начала мультфильма, поэтому запертыми в кинозале оказались только девочки из 5 "А".
Девочка вспомнила подругу Вику. Активистка и отличница была очень доброй, любила родителей и умела веселиться. Вика позвонила из горящего кинотеатра своей любимой тете. "Передай маме, что я ее очень любила", – успела сказать девочка.
Дружила с Викой и Вероника. Девочки часто выкладывали в соцсети совместные фотографии. Вероника увлекалась гороскопами, стихами, животными и модой. Школьница обожала младшего брата. Она хорошо училась, занималась пением и танцами, рассказала Лера.
Вилена любила поездки в Кемерово. Ее папа на этот раз поехал в город вместе с 5 "А". В кинотеатр он, как и другие взрослые, не пошел, поэтому не смог помочь дочери, когда начался пожар. Однако, пытаясь прорваться к девочке, спас из другого кинозала мальчика Андрея.
Его сестра Таня Курчевская не выжила. Они приходились дальними родственниками губернатору области Аману Тулееву, пишет "Комсомольская правда". Погибли в "Зимней вишне" еще две ученицы 5 "А" – тихие и скромные Настя и Вика.
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