Неминуемая отставка: Тулеев стал первой жертвой пожара в Кемерово
"Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев будет отправлен в отставку в ближайшее время. Исполняющим обязанности главы Кемеровской области станет недавно назначенный заместитель губернатора Сергей Цивилев", – пишет Telegram-канал "Ельцин-Центр".
В администрации Тулеева опровергли информацию о его увольнении. "Это неправда. Губернатор на работе, он работает по обычному графику", – заявила начальник отдела по связям с общественностью Лариса Деменева сайду радиостанции "Говорит Москва". Отвечать на вопрос о том, почему глава региона не встретился с гражданами, она отказалась.
При этом президент России пообещал принять кадровые решения. "Произошла страшная трагедия. Для того чтобы принять решения подобного рода… Во-первых, под камеры этого не делается – для красного словца и на фоне трагедии. А второе – нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети", – цитирует Владимира Путина "Газета.ru".
Глава государства отметил, что не стоит "назначать" виновных. "Все, кто должен отвечать, все ответят", – заверил он, добавив, что все версии будут проверяться, "никто ничего скрывать и никого прикрывать не собирается", передает "360".
Напомним, что 25 марта в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" начался пожар на четвертом этаже, где располагались кинозалы, аттракционы и игровые зоны. Сотрудники МЧС боролись с огнем двое суток. Жертвами трагедии стали 64 человека. Тела восьми погибших до сих пор не обнаружены.
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