Проверка моргов активистами подтвердила данные о жертвах пожара

Инициативная группа кемеровчан проверила городские морги после того, как в Сети появилась информация о сотнях погибших при пожаре. Активисты насчитали 64 тела, пишет Life.ru.
"Только сейчас были в морге – ходили, считали. Я смотрел список, сколько погибших. Картина была не лучшей. Прошлись по всем кабинетам, подсобкам. Туалеты, подвалы, крыши, гаражные отсеки, все машины, все, что можно было проверить, мы проверили. Прошлись по списку погибших людей – в списке было 64", – сообщил один из участников группы. Между тем в МЧС России заявили, что ведомство не согласовало специальные технические условия, необходимые для введения в эксплуатацию торгового центра "Зимняя вишня" после реконструкции, передает RT.
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