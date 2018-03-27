Под Москвой провалившуюся под лед девочку спас прохожий

ЧП случилось в Мытищинском парке. Как пишет "Подмосковье сегодня", подросток прогуливался по реке Яузе и провалился под лед. Это увидел один из прохожих, который бросился спасать утопающую.
Предположительно, девочка делала фотографии на телефон, из-за чего не заметила опасности. Пострадавшую благополучно вытащили из ледяной воды и передали врачам.
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