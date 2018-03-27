Путин остудил пыл требовавшего отставки Тулеева мужчины
Глава государства встретился с жителями города в холле морга местной медико-санитарной части. Кемеровчане заметили, что в области все находится в ведении руководителя региона Амана Тулеева. Президента спросили, не планируется ли отставка губернатора.
Путин ответил, что для начала нужно точно определить, кто в чем виноват. "И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения", – сказал глава государства.
Он заверил граждан, что решения будут приниматься вне зависимости от статуса того или иного лица. "Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети", – добавил президент. Никого прикрывать в этой трагедии не будут, но и "под камеры, для красного словца" тоже действовать не следует, подчеркнул глава государства.
Он заверил кемеровчан, что следователи тщательно разберутся в причинах случившегося и установят виновных. "Пройдут по всей цепочке, начиная с тех, кто давал разрешение, и заканчивая теми, кто должен был следить за безопасностью, этим ЧОПом, который сидел и кнопку не нажал", – сказа президент.
Между тем губернатор Кемеровской области Аман Тулеев решил извиниться лично перед президентом за случившееся. Он попросил у президента прощения на совещании по вопросу ликвидации последствий пожара в торговом центре. Однако к митингующим в центре города жителям, которые требуют его отставки, глава региона выйти не соизволил. При этом ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что отставка Тулеева – дело уже решенное.
Напомним, что пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел в воскресенье, 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, более 40 из них - дети. Среди возможных причин рассматривается поджог. Возбуждено уголовное дело.
Президент России Владимир Путин прибыл в Кемерово во вторник. Он возложил цветы к сгоревшему торговому центру. Позже он провел совещание по ликвидации последствий ЧП. Заседание началось с минуты молчания, глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших.
Путин также навестил пострадавших в одной из городских больниц. В частности, он проведал молодого человека, который выпрыгнул с четвертого этажа, спасаясь от огненной стихии. "Когда смотришь на количество погибших, на количество детей – не плакать, а реветь хочется", – цитирует главу государства Telegram-канал LifeShot.
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