Путин объявил 28 марта днем траура по погибшим в Кемерово
Владимир Путин 27 марта прибыл в Кемерово, где днем ранее сгорел торговый центр "Зимняя вишня". Глава государства провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара. На нем присутствовали глава МЧС Владимир Пучков, министр здравоохранения Вероника Скворцова и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Участвовал и губернатор области Аман Тулеев.
Ранее президент возложил цветы к стихийному мемориалу у фасада здания торгового центра, где произошла трагедия. Путин встретился с инициативной группой граждан. Они вместе с мэром Кемерово Ильей Середюком проверяли данные о числе погибших, передает RT. Глава государства отметил, что нет оснований не доверять официальной информации – обстоятельства тщательно расследуются, и все виновные будут привлечены к ответственности.
Тем временем родственники жертв пожара в "Зимней вишне" подсчитали число пропавших без вести после трагедии в торговом центре. По последним данным, предположительно пропали без вести 85 человек. Родные погибших собираются передать собранные сведения в полицию.
Огонь охватил ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы – воскресенье там было много детей. Подтверждена гибель 64 человек, 15 госпитализированы.
Кемеровчане 27 марта вышли на стихийный митинг. Они требуют тщательного расследования обстоятельств трагедии и отставки руководства области.
Президент России Владимир #Путин в ночь на 27 марта прилетел в #Кемерово. pic.twitter.com/evT2ouZf6i— Владислав Сапегин (@SapeginVlad) 27 марта 2018 г.
По версии следствия, в "Зимней вишне" во время возгорания была отключена сигнализация. Окончательные выводы о причинах трагедии будут сделаны по итогам процессуальных и судебных экспертиз.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин назвал первичной версией происшествия самовозгорание из-за плохой проводки. Рассматривается и возможность поджога, но такой вариант в ведомстве считают менее вероятным.
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