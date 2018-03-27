Сибирячка бросила внучку без одежды замерзать в сугробе

Жительницу Красноярского края подозревают в покушении на убийство внучки. Женщина оставила младенца на страшном холоде из-за того, что напилась.

Инцидент произошел после того, как 26-летняя девушка оставила малолетнюю дочь с бабушкой, которая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мать девочки вернулась через час и нашла малышку в сугробе возле дома без верхней одежды, передает Красноярский краевой медиапортал "Столица 24". На теле ребенка были следы обморожения. Девочка уже не плакала – только хрипела. Сообщается, что на улице в тот вечер было около -15 градусов. Еще немного, и могла бы случиться трагедия.

С переохлаждением пострадавшую восьмимесячную малышку доставили в больницу, медикам удалось ее спасти. Протрезвевшая бабушка пояснила полицейским, что ничего не помнит, так как отмечала возвращение с вахты. На данный момент в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего", сообщили в пресс-службе МВД Красноярского края.

Ранее в том же регионе произошел похожий случай, только тогда преступление было совершено осознанно. В ачинском детсаду воспитательница в наказание оставила шестилетнего мальчика на морозе. Вечером того же дня ребенок сообщил о случившемся матери. По его словам, женщина не пустила его в детский сад из-за того, что он без разрешения покатался на горке. Ребенка завели в здание садика только после того, как он извинился.

Еще один чудовищный инцидент зафиксирован в Приморье в 2015 году, когда пьяная мать оставила на морозе коляску с годовалой дочерью. Спасенная девочка была доставлена в больницу с обморожением рук и ног, а также общим переохлаждением. Та ночь оказалась в Приморье одной из самых холодных в году. Температура воздуха в некоторых районах края опускалась ниже 20 градусов мороза. Все произошло по недосмотру пьющей матери. 36-летняя женщина вернулась с вечеринки по случаю дня рождения малышки, которой исполнился год, и оставила ее замерзать.