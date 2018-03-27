В башкирских храмах помолятся о жертвах пожара в Кемерово

Жуткий пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, когда погибли десятки человек, среди которых было много детей, вызвал настоящий шок в стране. Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем общенационального траура. Во многих регионах проходят заупокойные службы по погибшим во время трагедии. Так, по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла службы пройдут во всех храмах Русской православной церкви Башкирии, передает Mkset.ru.
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