В МЧС назвали точное число погибших при пожаре в Кемерово

Тела всех погибших при пожаре в "Зимней вишне" найдены. По словам заместителя главы МЧС России Владлена Аксенова, общее число жертв составляет 64, сообщает Ura.ru.
"Пропавших без вести нет. Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем", – отметил Аксенов.
Ранее сообщалось, что опознаны тела 27 погибших. Далее процедура опознания будет проводиться по собранному генетическому материалу, пишет НСН.
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