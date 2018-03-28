Отважные обувщики бросились в огонь "Зимней вишни"
Менее двух недель назад Махмуд Художаев и Фарзон Салилов устроились в один из магазинов торгового центра "Зимняя вишня". Новая работа обернулась для них кошмаром.
25 марта мужчины услышали, как сработала сигнализация на складе их магазина и удивились, что общая система оповещения молчала. По их словам, неделю назад всех сотрудников дважды поднимали по учебной тревоге.
Выглянув из магазина, Махмуд и Фарзон увидели, что проходы заполнялись дымом. Масштабов трагедии никто предположить не мог, ведь пожар начался на четвертом этаже.
"Люди бегают по второму этажу, паника... Тоже решили выйти из торговой точки. Когда увидели, что толпа собирается, открыли запасной выход через наш отдел", – рассказал Салилов.
По словам друзей, среди пытавшихся выбраться были дети с родителями, инвалиды на колясках. И все молили спасти. Мужчины выводили людей до тех пор, пока самим не стало плохо. А потом прибежали охранники, потребовали закрыть двери и срочно эвакуироваться.
Бежать за огнетушителем уже не было смысла. Махмуд и Фарзон думали о том, чтобы подняться наверх, но там все затянуло дымом. Группа молодых людей в панике побежала на верхние этажи, однако мужчины их остановили. Потом поняли, что пора спасаться самим, пишет Life.ru.
Пожар в кемеровском торгом центре произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Дети в момент ЧП были в кинотеатре. Они попали в западню – двери одного из залов были заперты. В России 28 марта объявлено днем траура по жертвам трагедии.
Как писали Dni.Ru, картину трагедии в "Зимней вишне" восстановили специалисты пожарной лаборатории МЧС. Эксперты уверены: все началось с "сухого" бассейна, который кто-то поджег. Огонь перекинулся на свисавшую с потолка сетку и стал быстро распространяться по ней наверх.
Следом вспыхнула стенка для скалолазания. Куски дерматиновой обшивки разлетались во все стороны, разнося огонь. Загорелись натянутые под потолком веревки: перегорая, они падали и поджигали все новые участки стен и пола.
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