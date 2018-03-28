"Сидел и ничего не делал": разное видение ситуации охранника и очевидца
Показания подозреваемых и свидетелей заслушал 28 марта Заводской районный суд Кемерово. Сотрудника частного охранного предприятия Сергея Антюшина ранее задержал Следственный комитет. Охранник ТЦ утверждает, что проблемы с противопожарной системой в здании существуют более трех лет – и он об этом руководство неоднократно предупреждал.
"Сработал один из разделов 4 этажа, я растерялся и навел курсор на блок, который сработал, и отключил его, но он продолжал сигнализировать. После начали срабатывать и другие блоки на 4 этаже. По камерам я увидел задымление возле центрального входа. Спустя время уже все блоки 4 этажа сигнализировали о пожаре", – приводит свидетельство Антюшина радио "Говорит Москва".
Однако его слова опровергает свидетель по фамилии Сочинский – инструктор детского центра. По его словам, когда начался пожар, он побежал в помещение охраны. "Он в этот момент сидел в кресле и ничего не делал, в это же время все мониторы, отображающие картинку с 4 этаже были черными. Либо не работали, либо от копоти. После этого охранник без слов начал нажимать какие-то кнопки и после сказал: "Да не работает у меня ничего!", - рассказал в суде инструктор.
Сам же Антюшин утверждает, что сразу же позвонил по номеру "112" и побежал на верхний этаж, чтобы помогать эвакуировать людей. Этой же версии придерживается и отец охранника, он утверждает, что сын спасал посетителей ТЦ. Тем не менее, следствие просило судью продлить мужчине арест на два месяца, пишет "Газета.ру".
По последним данным, при пожаре в кемеровском ТЦ погибли 64 человека, большинство из них – дети. 28 марта в России – день общенационального траура.
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