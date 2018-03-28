В казанском ТЦ заперли двери во время эвакуации

Пожар в Кемерово: погибли дети Умер Олег Анофриев Покушение на предателя Скрипаля Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Волочкова пустилась в пляс после скорби о погибших детях
Лечащий врач: Мозг Табакова расплавился от гноя
Реальное число погибших в Кемерово: данные кассиров раскрыли правду
"Позеленел мальчик": Бледанс показала исхудавшего сына
Собчак скандально высказалась о смерти детей в Кемерово
партнеры
Среда 28 марта
Лента новостей
17:12
Москвичам посоветовали забаррикадироваться в квартирах
16:44
Новогодние скидки продолжаются
16:41
Бойцы "Вагнера" следят за отходом боевиков из Восточной Гуты
16:39
После трагедии в Кемерово законы подвергнут ревизии
16:17
Дряхлеющая Шерон Стоун спасается в объятиях молодого любовника
16:11
Трамп некрасиво поступил с Путиным во время поздравления
16:03
Шойгу помолился о жертвах пожара в "Зимней вишне"
15:57
Врачи отказались оперировать больную Пугачеву
15:55
Известного певца нашли мертвым в собственном доме
15:43
Трагедия в Кемерово: хайп и будущее
15:25
Савченко начала предвыборную кампанию со стриптиза
15:20
Тулеева назвали "бессмысленной мумией" и отправили "на выход"
15:20
Автобус с ехавшими проверять пожароопасность ТЦ журналистами загорелся в пути
15:18
Володин: Лондон боится правды по делу Скрипаля
14:56
Умер Олег Анофриев
14:49
Рапунцель из "Дома-2" ужаснула своим видом перед родами
14:42
Все охранники должны стать спасателями
14:30
После трагедии в Кемерово Цымбалюк-Романовская повеселилась на юбилее Смеховой
14:28
Депутаты Госдумы пришли к мемориалу жертвам пожара в Кемерово
14:10
Порошенко снизошел до соболезнований России
14:09
Россияне желают смерти недостаточно скорбящим звездам
14:06
Черногория выслала российского дипломата
14:03
К чему снится скелет
13:48
В московском метро произошел сбой
13:38
Отважные обувщики бросились в огонь "Зимней вишни"
13:36
Оседлать сгоревших детей: Собчак взбесил сюжет телеканала о трагедии
13:30
Под Москвой поймали серийного похитителя велосипедов
13:26
"Как мальчик": 60-летний Сюткин раскрыл секрет потрясающей внешности
13:15
Врачи приняли опухоль пациента за пивной живот
13:11
В МЧС установили точную причину пожара в "Зимней вишне"
13:08
Известную телеведущую с парализованными ногами забыли в самолете
13:06
Россиянин украл баню в соседнем селе
12:55
Кремль оценил поведение Тулеева и его зама после трагедии
12:38
Умер сын Калашникова
12:37
Джанабаева сделала заявление: Жизнь никогда не будет прежней
12:36
Блогер Соболев стыдливо стер пост о сотнях жертв в Кемерово
12:32
В МХТ возмущены гадкими слухами о Зудиной
12:25
В Москве в ТЦ "Свиблово" задымление
12:06
В Москве состоялась церемония вручения премии "Золотая маска"
11:59
Завуч об избежавшем смерти в ТЦ пятикласснике: "Не судьба, значит"
11:55
Мизулина на шоу Соловьева: Это удар в спину для Путина
11:55
Россиянин заживо сжег пьяную любовницу
11:47
"Закрыли дверь и сели на пол": последние минуты погибших в ТЦ детей
11:30
Тулеев уволил первых чиновников после трагедии с детьми
11:29
Самбурская материлась на панихиде по жертвам пожара в Кемерово
11:23
Лукашенко из солидарности с Россией объявил траур
11:06
Инженерам в "Зимней вишне" предлагали работать за копейки
11:00
Врач рассказал о мучительной смерти Мавроди
10:52
Бросившая малышей в "Зимней вишне" учительница отказалась возвращаться домой
10:44
Наплевательскому отношению Тулеева к трагедии нашли оправдание
10:43
58-летний Дмитрий Дибров: Брать девушку надо прямо со школьной скамьи
10:34
Испытания российского робота-самосвала показали на видео
10:16
64 оборванные жизни: фото жертв пожара в "Зимней вишне"
10:14
Открыты уникальные свойства воды
10:10
Почему врачи находят рак на последней стадии
10:10
В МЧС назвали точное число погибших при пожаре в Кемерово
10:09
Toyota Prado: кому снег не страшен
09:54
В парке на юго-востоке Москвы троих мужчин изрезали ножами
09:40
Вегетососудистую дистонию объявили "советским мифом"
09:32
"Я никогда не видел столько детских трупов": жуткий рассказ спасателя
09:24
Оформивший развод с Михалковой режиссер вернулся к Кочетковой
09:16
Россиянам простили 2,2 триллиона долгов
09:07
Остался только пепел: почему не найдены все жертвы пожара в Кемерово
08:41
Главный свидетель назвал поджигателя ТЦ в Кемерово
08:39
Ведущий Кизяков на всю страну озвучил истинные причины трагедии в Кемерово
08:33
Чиновники издеваются над плачущими отцами погибших детей
08:33
Британская презентация по делу Скрипаля обернулась оглушительным провалом
08:21
Задымление в самолете в Домодедово сняли на видео
23:39
Володин: Москва ответит Западу на высылку дипломатов
22:00
Специалист об ухудшении состояния онемевшего от инсульта Добронравова
21:58
Ремчуков объяснил происхождение одинаковых игрушек на Манежной
21:52
Почему люди бросались в огонь за чужими детьми в Кемерово
21:47
Пугачева обзавидуется: Коляда посмеялся над своей нищенской пенсией
21:31
Пиар на крови: кто использовал трагедию в Кемерово в личных целях
21:17
Российский певец пожертвовал 15 миллионов пострадавшим в "Зимней вишне"
21:04
Украинский пранкер объяснил циничные шутки о трагедии в Кемерово
21:01
Телеканалы несут миллиардные убытки из-за траура
20:54
Крымский мост пробил брешь в бюджете Украины
20:51
С Россией поделятся отравой для Скрипаля
20:49
В Москве впервые наградят людей со сверхспособностями
20:42
Гениальная дочь Андрея Краско мечтает вернуться в Россию
20:31
"Случилась беда": мужчина бессильно смотрел на гибель семьи в Кемерово
20:03
Детей российских богачей вышвырнут из британских школ
19:59
Россиян заранее предупреждали о трагедии в Кемерово
19:49
Чехова обратилась к умершей от рака Барановской
19:48
Как спасти Россию от жутких пожаров в ТЦ
19:19
Мэй двое суток сочиняла слезливое письмо для Путина
19:14
Волочкова опростоволосилась в церкви после неуместных плясок
19:11
Кто запер людей в кинотеатре ТЦ в Кемерово
19:07
Запад втянул НАТО в скандал вокруг России
18:34
Как будут выглядеть станции "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар"
18:31
В башкирских храмах помолятся о жертвах пожара в Кемерово
18:31
Тулеев не решился выйти к людям в Кемерово
18:03
"Коррумпированный клоповник": взбешенная Рудковская защитила потерявшего всю семью Вострякова
17:47
"Это поджог": гендир ТЦ в Кемерово свалила вину за трагедию на цыган
17:37
В Москве легковушка протаранила автобус
17:27
Британскую миллионершу Водянову распяли за пиар на костях детей из Кемерово
17:13
Как войны миллиардеров вредят России
17:11
Российский актер после пересадки превратился в Кончиту Вурст
17:04
Назван заказчик отравления предателя Скрипаля
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Собчак скандально высказалась о смерти детей в Кемерово
Волочкова пустилась в пляс после скорби о погибших детях
Реальное число погибших в Кемерово: данные кассиров раскрыли правду
Сотрудник скорой в Кемерово объявил о сотнях погибших в ТЦ
Главный свидетель назвал поджигателя ТЦ в Кемерово
Российский певец пожертвовал 15 миллионов пострадавшим в "Зимней вишне"
Регионы

В казанском ТЦ заперли двери во время эвакуации

прочитано 615 раз

Сразу в нескольких торговых центрах Казани по инициативе руководства точек были проведены учебные эвакуации. Однако не везде все прошло гладко. Так, одна из посетительниц ТЦ "Парк Хаус" рассказала, что во время учений эвакуационный выход был закрыт на ключ, а охранников на месте не было, передает Inkazan.ru.

28 марта 2018, 16:58

комментарии

Политика

Британская презентация по делу Скрипаля обернулась оглушительным провалом
Запад втянул НАТО в скандал вокруг России
Лавров ответил на хамский выпад Запада
Мэй двое суток сочиняла слезливое письмо для Путина

Шоу-бизнес

Дряхлеющая Шерон Стоун спасается в объятиях молодого любовника
Бородина публично высказалась о самом мерзком в кемеровской трагедии
Врачи отказались оперировать больную Пугачеву
Рапунцель из "Дома-2" ужаснула своим видом перед родами

Проишествия

Найден исполнитель покушения на предателя Скрипаля
"Хромая лошадь – 2": почему уик-энд в торговом центре закончился трагедией
Найден исполнитель покушения на предателя Скрипаля
"Отмечали каникулы": дети при пожаре в "Зимней вишне" гибли целыми классами

Lifestyle

87-летнего Олега Анофриева убил рак
Жена знаменитого политика стала героиней балета в Большом
"Володя, помоги": Как Олег Табаков выбирал преемника
Звезду "Игры престолов" нашли пьяной на дороге
Регионы

Главный свидетель назвал поджигателя ТЦ в Кемерово

Детский фотограф раскрыл некоторые детали следствия
Шоу-бизнес

58-летний Дмитрий Дибров: Брать девушку надо прямо со школьной скамьи

По мнению ведущего, тогда она "чистая" и "учителя пока не нашлись"
Регионы

Бросившая малышей в "Зимней вишне" учительница отказалась возвращаться домой

В школе рассказали о поведении педагога на пожаре
Шоу-бизнес

После трагедии в Кемерово Цымбалюк-Романовская повеселилась на юбилее Смеховой

Пианистка явилась на праздник подруги

Гороскоп

Специалист об ухудшении состояния онемевшего от инсульта Добронравова
Астрологический прогноз с 26 марта по 1 апреля
Союзу Лободы и солиста Rammstein угрожает другой мужчина
Совет на выходные

Фоторепортажи

В Москве состоялась церемония вручения премии "Золотая маска"
64 оборванные жизни: фото жертв пожара в "Зимней вишне"
Россия рыдает из-за трагедии в Кемерово
Леденящие душу снимки из выгоревшего ТЦ в Кемерово

Спорт

Тутберидзе назвала причину провала Загитовой на ЧМ
У американского баскетболиста отказало сердце прямо во время матча (видео)
Пятилетний сын вратаря сборной умер от рака
Загитова получила жуткую травму из-за падений на ЧМ

Регионы

"Они были в сауне": куда пропали запершие двери контролеры кинотеатра
Тулеев спустя трое суток после гибели детей обратился к народу
Отважные обувщики бросились в огонь "Зимней вишни"
В МЧС установили точную причину пожара в "Зимней вишне"
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru