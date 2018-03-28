В Тюмени рядом с ТЦ сгорел жилой дом

Вечером 27 марта в частном секторе Зареки в Тюмени, неподалеку от торгового центра "Панама", загорелся частный дом площадью 100 квадратных метров, передает Nashgorod.ru. От огня пострадали также хозяйственные постройки. Пожарные постарались не допустить распространение огня на соседние здания. Плотная застройка осложняла их работу. Информация о пострадавших и материальных потерях уточняется.
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