Под Волгоградом в девятиэтажке произошел пожар

Днем 27 марта в одной из квартир жилого дома на улице Мира в городе Волжский Волгоградской области произошел пожар, передает Novostivolgograda.ru. По информации МЧС, площадь возгорания составила около десяти квадратных метров – горели домашние вещи в двухкомнатной квартире. Из-за дыма, который стал распространяться по подъезду, спасатели эвакуировали 22 человека. Огонь был ликвидирован за 15 минут. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.
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