С официальными версиями трагедии в Кемерово вышла путаница
По данным МЧС,
кто-то из посетителей поджег игровую комнату. В отчете экспертов министерства сказано, что возгорание могло произойти из-за занесения постороннего источника зажигания либо открытого огня в поролоновый наполнитель детского "бассейна" на четвертом этаже, пишет "Коммерсантъ".
А быстрому распространению огня способствовали сразу несколько обстоятельств, в частности система дымоудаления, которая не работала в момент ЧП, и вентиляция. "Неотключение вентиляции способствовало интенсивному развитию пожара", – считают специалисты.
О поджоге заявила на судебном процессе гендиректор управляющей компании ТРЦ Надежда Судденок, обвиняемая в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности", передает Ura.ru. Она предположила, что поджигатель был из группы местных подростков, которых работники "Зимней вишни" неоднократно выгоняли из детской зоны за мелкое хулиганство.
Сотрудники СКР в качестве приоритетной озвучили версию о коротком замыкании в электропроводке и опровергли доводы МЧС. Глава ведомства Александр Бастрыкин, докладывая президенту России Владимиру Путину о работе подчиненных в Кемерово, сообщил, что поджог маловероятен. По его мнению, поджигатели появились со слов "лиц, привлекаемых к уголовной ответственности", которые хотят переложить ее на мнимых преступников.
По данным следователей, ответственные за случившееся – сотрудники торгово-развлекательного комплекса. Их уже взяли под стражу. Бастрыкин полагает, что пожарные проверяли ТРЦ "мягко говоря, не слишком добросовестно".
Напомним, что пожар в кемеровском торгом центре произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Дети в момент ЧП были в кинотеатре. Они попали в западню – двери одного из залов были заперты.
Детский фотограф раскрыл некоторые детали следствия
Пожарным приходилось пробираться в темноте по телам
Журналисты забыли о моральных нормах
Пианистка явилась на праздник подруги