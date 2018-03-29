Ветеринар-живодер замучил до смерти 170 собак

В Новочеркасске возбудили уголовное дело против ветеринара, которого подозревают в жестоком обращении с животными. Мужчина вводил питомцам миорелаксанты, из-за чего они долго и мучительно умирали.

Региональные правила отлова запрещают использование этих препаратов для усыпления животных. В связи с этим в отношении специалиста возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное в отношении нескольких животных", сообщается на сайте прокуратуры Ростовской области.

Ранее стало известно, что в ростовском приюте, где работает ветеринар, зоозащитники обнаружили сотни мертвых собак и кошек. Все эти звери, как выяснилось позже, еще живыми поступили в учреждение. На их содержание и стерилизацию были выделены десятки миллионов рублей, но деньги куда-то исчезли. "Выделено 10 миллионов. Наш директор на эти деньги купил себе легковую машину", – рассказывал один из волонтеров.

По документам в клетках для умирающих могли находиться только 300 собак, но руководство приказывало свозить всех – и живых, и мертвых. "У меня функция была их трамбовать в брикетики, штабелями", – сказал администратор городского центра управления численностью бесконтрольных животных Ростова. – "Приходили собаки мертвыми, мы их оформляли, будто собаку вот сбили, подобрали, привезли как труп, но она была убита в ходе отлова".





Содержание приюта, где бездомная дворняга должна получать ветеринарную помощь, питание и кров, превратилось в выгодный бизнес. По данным прокуратуры, несколько лет более 60 миллионов рублей, выделенных бюджетом области, выводились за пределы питомника по ложным документам.



"Случаи, когда деньги выделяются на регулирование численность животных, а их уничтожают, при этом деньги по карманам распихиваются. Это происходит сплошь и рядом. Абсолютно неконтролируемая сфера. Кто? Сколько поймал животных? Нет регулируемых норм", – рассказывает Игорь Молохов, гендиректор центра реабилитации животных.

