Перед смертью не надышишься: подсудимый занялся сексом во время вынесения приговора
Вероятно, мужчина, обвиненный в краже, уже смирился и не ждал оправдательного вердикта. Интим в общественном месте прервал судебный пристав, заметивший подозрительные действия парочки. На кадрах видно, что служитель порядка настолько опешил, что ограничился замечанием. За такую выходку подсудимому грозит административное наказание, передает телеканал РЕН ТВ.
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