После разбора завалов ТЦ в Кемерово нашли живых
В официальном списке пропавших без вести после пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" значились 67 человек. Теперь перечень сократился до 64 имен – трое жителей региона найдены живыми, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, передает телеканал "360".
Тем временем спасатели завершили разбор завалов. Специалисты объявили предварительные результаты пожарно-технической экспертизы. По данным МЧС, очаг возгорания находился в скрытой полости между этажами, где проходил силовой кабель.
"Очаг первичного термического воздействия находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами торгового центра в районе батутного центра", – цитирует представителя ведомства Ura.ru. По данным экспертов, огонь распространялся вверх от очага возгорания, площадь пожара быстро увеличивалась за счет внутренних вихревых потоков.
Согласно информации издания, на экспертизу отправлены остатки поролоновых шариков из детского бассейна, элементы утеплителя, фрагменты внутренней отделки – всего более 100 предметов. Эксперты полагают, что материалы, из которых они изготовлены, не соответствуют российским стандартам.
Следователи выяснили, что при работе ТЦ нарушались правила пожарной безопасности, в частности неделю не работала автоматическая сигнализация. Арестованы пять человек, в том числе управляющая ТЦ Надежда Судденок.
Пожар в "Зимней вишне" вспыхнул 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе более 40 детей. Опознаны 27 тел, 14 жертв похоронили 27-го числа. Пострадали 79 человек, из них 12 находятся в больнице.
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