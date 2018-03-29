Подонки выкрали у потерявшего семью Вострикова самое дорогое

Пожар в Кемерово: погибли дети Умер Олег Анофриев Покушение на предателя Скрипаля Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Волочкова пустилась в пляс после скорби о погибших детях
Лечащий врач: Мозг Табакова расплавился от гноя
Реальное число погибших в Кемерово: данные кассиров раскрыли правду
"Позеленел мальчик": Бледанс показала исхудавшего сына
Собчак скандально высказалась о смерти детей в Кемерово
партнеры
Четверг 29 марта
Лента новостей
15:58
Убийца Ярош показал милое фото с внучатами
15:42
В центре Москвы женщину пришибло льдиной
15:21
Уличенные в лесбиянстве завуч с ученицей оправдались "фотошопом"
15:19
Обожженная Дана Борисова рассказала о страшном приговоре
15:15
"Помалкивай, богиня с тобой разговаривает": ссора двух женщин в метро попала на видео
14:56
Нарусова высказалась о подмоченном имидже Собчак
14:46
Поглумившийся над трагедией украинец дерзко ответил Кадырову
14:41
Шакро Молодого отправили в колонию
14:03
"У меня нет слов в голове": выскочку Бузову высмеяли за глупость
13:26
Почему Анофриева отказались хоронить в Москве
13:24
Выплаты семьям погибших в Кемерово стали приманкой для мошенников
13:21
В Москве с высотки сорвался рабочий
13:14
Признались: Тарасов показал полную и беременную Костенко
12:48
Москвичи в панике кинулись в магазины после пожара в Кемерово
12:35
Студентка пермского вуза стала самой красивой в мире
12:29
Дуров назвал причину глобального сбоя в Telegram
12:25
Гримировавший мертвую Гурченко стилист решился на публикацию снимков
12:24
Завуча школы в России поймали на лесбийском сексе с ученицей
12:02
Шикарная жизнь детей и внуков губернатора Тулеева
11:54
Матвеев показал неприличный рисунок пятилетнего сына
11:52
Бондарчук пошел войной на "Смешариков"
11:52
Обезображенная болезнью Началова выдвинула ультиматум Малышевой
11:15
Запад в ужасе от "Мертвой руки" России
11:08
Борющаяся с раком российская актриса осталась без волос
11:01
Германию взбесила вставшая на сторону России Австрия
10:39
Многодетная британка заставляет семью пить смузи из плаценты
10:30
Вскрылась правда о роскошном ремонте для Киркорова от Первого канала
09:52
Ветеринар-живодер замучил до смерти 170 собак
09:49
В Москве на салатовой ветке метро встали поезда
09:41
Россиянам пообещали запредельно дорогой бензин
09:28
Актер Александр Балуев: Этого позора я не выдержал и ушел
09:28
У лайнера с 38 пассажирами в полете отказал двигатель
09:24
Потерявший семью в авиакатастрофе Калоев – кемеровчанину Вострикову: Боль не уходит
09:05
Киев сделал неожиданное предложение Москве
08:58
Новый провал Виталины Цымбалюк-Романовской
08:53
У московского Лайтбанка отозвали лицензию
08:40
50-летний Пресняков перестал быть похожим на себя
08:40
Россиян заставят копить на старость
08:31
Тулееву отказали в показательной порке
08:31
Обнимающиеся Пресняков и Орбакайте произвели фурор
08:22
С официальными версиями трагедии в Кемерово вышла путаница
08:00
ЦБ лишил лицензии крупный банк
22:24
Поклонники в шоке от новой утраты "ВИА Гры"
22:07
Сеявший панику в Кемерово украинец набивает себе цену
22:00
Медведева об уходе из спорта ради семьи
21:46
Как остаться живым при пожаре в торговом центре
21:34
Олег Анофриев предвидел собственную смерть
21:27
Тулеев не приехал даже к семье погибшей родственницы
21:07
В Москве задержали известного блогера
21:04
Близкие делят шикарное наследство Олега Анофриева
20:54
"Что мне завтра делать?" – Убитые горем родители похоронили жертв трагедии в Кемерово
20:50
Под Волгоградом в девятиэтажке произошел пожар
20:39
Брат-мошенник отнял у Мавроди место на кладбище
20:15
Уральские чиновники закатили пирушку в день траура
20:07
В Екатеринбурге грабитель устроил взрыв в Сбербанке
19:55
Пенсионер на снегоходе протаранил ограду и умер
19:45
Елена Яковлева рассказала о сговоре в "Современнике"
19:34
Безумные регионы: 15-летний подросток из Удмуртии совершил шесть преступлений за час
19:29
Москвичей "заперли" в квартирах по ошибке
19:13
Кемеровский врач объяснил слова о 300 погибших в ТЦ
18:39
В Москве вооруженные бандиты ограбили банк
18:32
Бузова исчезла после пожара в "Зимней вишне"
18:25
В скандал с изменами Трампа втянули ребенка
18:22
Омский школьник отравился алкоголем и лег на снег
18:19
Посеявший панику в Кемерово украинец объявлен в розыск
18:14
Посол Португалии уезжает из России из-за дела Скрипаля
17:41
Тулееву выдали черную метку
17:37
В Тюмени рядом с ТЦ сгорел жилой дом
17:28
Катя Варнава заговорила о личной утрате после пожара в Кемерово
17:12
Москвичам посоветовали забаррикадироваться в квартирах
17:04
Отключивший сирену охранник "Зимней вишни" решил не извиняться
16:58
В казанском ТЦ заперли двери во время эвакуации
16:44
Новогодние скидки продолжаются
16:41
Бойцы "Вагнера" следят за отходом боевиков из Восточной Гуты
16:40
87-летнего Олега Анофриева убил рак
16:39
После трагедии в Кемерово законы подвергнут ревизии
16:37
Под Ростовом в ДТП с микроавтобусом пострадал ребенок
16:31
В Подмосковье обрушился лифт с людьми
16:17
Дряхлеющая Шерон Стоун спасается в объятиях молодого любовника
16:16
Бородина публично высказалась о самом мерзком в кемеровской трагедии
16:11
Трамп некрасиво поступил с Путиным во время поздравления
16:03
Шойгу помолился о жертвах пожара в "Зимней вишне"
15:57
Врачи отказались оперировать больную Пугачеву
15:56
В Санкт-Петербурге горит автоцентр (видео)
15:55
Известного певца нашли мертвым в собственном доме
15:45
В Нижнем Новгороде загорелся автобус с пассажирами (видео)
15:43
Трагедия в Кемерово: хайп и будущее
15:25
Савченко начала предвыборную кампанию со стриптиза
15:20
Тулеева назвали "бессмысленной мумией" и отправили "на выход"
15:20
Автобус с ехавшими проверять пожароопасность ТЦ журналистами загорелся в пути
15:18
Володин: Лондон боится правды по делу Скрипаля
14:57
"Сидел и ничего не делал": разное видение ситуации охранником и очевидцем
14:56
Умер Олег Анофриев
14:49
Рапунцель из "Дома-2" ужаснула своим видом перед родами
14:42
Все охранники должны стать спасателями
14:40
Управляющая ТЦ "Зимняя вишня" арестована
14:37
У Як-42 "Саратовских авиалиний" в полете отказал двигатель
14:30
После трагедии в Кемерово Цымбалюк-Романовская повеселилась на юбилее Смеховой
14:28
Депутаты Госдумы пришли к мемориалу жертвам пожара в Кемерово
14:22
"Они были в сауне": куда пропали запершие двери контролеры кинотеатра
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Врачи отказались оперировать больную Пугачеву
После трагедии в Кемерово Цымбалюк-Романовская повеселилась на юбилее Смеховой
Бузова исчезла после пожара в "Зимней вишне"
Главный свидетель назвал поджигателя ТЦ в Кемерово
Новый провал Виталины Цымбалюк-Романовской
58-летний Дмитрий Дибров: Брать девушку надо прямо со школьной скамьи
Регионы

Подонки выкрали у потерявшего семью Вострикова самое дорогое

Фото: vk.com/vegas.shoes
Житель Кемерово рассказал о происшествии. К его страданиям добавилась и эта печаль.
прочитано 6590 раз

Невозможно даже представить, как чувствует себя сегодня Игорь Востриков, потерявший во время чудовищного пожара в ТЦ "Зимняя вишня" жену, троих детей и сестру. Тем более, когда в морге ему заявили, что тела родных обгорели до неузнаваемости – от некоторых остались только фрагменты. По фотографии опознать никого из близких Вострикова невозможно. Поэтому требуется сложная молекулярно-генетическая экспертиза, которая займет не менее трех недель и будет проводиться в Москве.

ПО ТЕМЕ

Жулики наживаются на погибших при пожаре в Кемерово

Смертоносный пожар в Кемерово

Сюжеты Смертоносный пожар в Кемерово

Но в эти страшные дни даже на фотографии увидеть своих любимых девочек Востриков не может. Он рассказал, что недоброжелатели взломали аккаунты в соцсети и стерли все снимки с его телефона. "Залезли как-то в наши телефоны и удаляют фотографии. До этого взломали "ВКонтакте" моей жены. Там все почистили, оставили фотографии такие простые. Я не вел свою страничку, репостил из Instagram. Я в шоке, если честно", – пишет "Утро.ru" со ссылкой на "Говорит Москва".

Действия подонков не находят оправдания. Ведь эти фотографии – с праздников и путешествий – самое дорогое, что есть у Игоря Вострикова. Их потеря – словно еще одна смерть, которая и без того выкосила всю семью мужчины.

Напомним, торговый центр "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Дети в момент ЧП были в кинотеатре. Они попали в западню – двери одного из залов оказались запертыми. 

Автор: Иван Губкин29 марта 2018, 15:08
ФОТОРЕПОРТАЖ

64 оборванные жизни: фото жертв пожара в "Зимней вишне"

567

комментарии

Политика

Германию взбесила вставшая на сторону России Австрия
Киев сделал неожиданное предложение Москве
Трамп некрасиво поступил с Путиным во время поздравления
Британская презентация по делу Скрипаля обернулась оглушительным провалом

Шоу-бизнес

Обожженная Дана Борисова рассказала о страшном приговоре
Нарусова высказалась о подмоченном имидже Собчак
"У меня нет слов в голове": выскочку Бузову высмеяли за глупость
Охлобыстин с женой потеряли шестого ребенка

Проишествия

Известного певца нашли мертвым в собственном доме
Автобус с ехавшими проверять пожароопасность ТЦ журналистами загорелся в пути
Найден исполнитель покушения на предателя Скрипаля
"Отмечали каникулы": дети при пожаре в "Зимней вишне" гибли целыми классами

Lifestyle

Почему Анофриева отказались хоронить в Москве
Бондарчук пошел войной на "Смешариков"
Олег Анофриев предвидел собственную смерть
87-летнего Олега Анофриева убил рак
Шоу-бизнес

Борющаяся с раком российская актриса осталась без волос

Откровенное интервью известной артистки
Культура

Почему Анофриева отказались хоронить в Москве

Дочь запретила фотографировать мертвого музыканта
Шоу-бизнес

Признались: Тарасов показал полную и беременную Костенко

Жена Дмитрия Тарасова перестала скрывать свое положение
Шоу-бизнес

Нарусова высказалась о подмоченном имидже Собчак

Политик заявила, что стыдится прошлого наследницы

Гороскоп

Специалист об ухудшении состояния онемевшего от инсульта Добронравова
Астрологический прогноз с 26 марта по 1 апреля
Союзу Лободы и солиста Rammstein угрожает другой мужчина
Совет на выходные

Фоторепортажи

Студентка пермского вуза стала самой красивой в мире
50-летний Пресняков перестал быть похожим на себя
В Москве состоялась церемония вручения премии "Золотая маска"
64 оборванные жизни: фото жертв пожара в "Зимней вишне"

Спорт

Медведева об уходе из спорта ради семьи
У американского баскетболиста отказало сердце прямо во время матча (видео)
Пятилетний сын вратаря сборной умер от рака
Загитова получила жуткую травму из-за падений на ЧМ

Регионы

Подонки выкрали у потерявшего семью Вострикова самое дорогое
Какие жертвы: Тулеев отдал дневную зарплату семьям погибших
После разбора завалов ТЦ в Кемерово нашли живых
Перед смертью не надышишься: подсудимый занялся сексом во время вынесения приговора (видео)
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru