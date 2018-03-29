В Волоколамском районе Подмосковья вводят режим ЧС

Временно исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев пообщался с митингующими на площади у здания администрации. Он заявил о вводе чрезвычайного положения из-за выбросов на мусорном полигоне "Ядрово".
Мы совещались и приняли решение. Сейчас мы ввели режим повышенной готовности. Завтра начинаем ввод ЧС", – заявил он. Местным жителям выдадут средства индивидуальной защиты. Ученики близлежащих школ с 30 марта уйдут на каникулы, передает сайт "Говорит Москва".
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